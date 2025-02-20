Депутат Рады назвал «катастрофой» публичный конфликт Зеленского и Трампа

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) назвал «катастрофой» публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 19 февраля, Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». По его мнению, украинский лидер плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не желает проводить на Украине выборы президента.

Зеленский, комментируя слова Трампа, заявил, что президент США живет в «пузыре дезинформации», созданном из российских нарративов.

«То, что происходит, — это катастрофа. Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского. [Говорить], что Трамп находится «в пузыре дезинформации», после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего», — подчеркнул Гончаренко*.

Ранее депутат Верховной Рады Артём Дмитрук сообщил, что Зеленский обманул команду Трампа, предлагая редкоземельные металлы.

По его словам, если бы добыча минеральных богатств была столь простой, то зарубежные компании давно бы ей занимались.

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Парламентарий отметил, что ископаемые находятся на территориях, где ведутся бои, а цена на их добычу неизвестна.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.