В США отказались подтвердить прекращение поставок оружия Украине

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц на брифинге в Белом доме отказался подтвердить сообщения о прекращении поставок американского вооружения Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что большая часть военной помощи США Украине «предоставлялась в рамках механизма срочного изъятия из арсеналов, а затем началось их пополнение».

«Однако этот процесс затянулся, и многие наши склады по миру, учитывая глобальные операции, становятся все более истощенными», — добавил Уолц.

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Также он назвал «абсурдной» позицию многих американских политиков, требовавших прекратить огонь в Газе, но недовольных аналогичной инициативой Трампа в отношении Украины. По словам советника президента, «это война, которая угрожает глобальной стабильности и интересам США».