Будапешт не позволит либеральным европейским лидерам помешать заключению договоренностей между Россией и США и мирного соглашения по Украине, предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, «фрустрированные» европейские политики последние три года проводили провальную политику, ведущую Европу к очень тяжелому положению.

Дипломат заметил, что появились хорошие надежды на возобновление отношений России и Соединенных Штатов, что позитивно скажется на безопасности Центральной Европы.

«Вкратце могу сказать, что о будущем может быть позитивное представление. У нас могут быть хорошие надежды на то, что американо-российские отношения могут быть возобновлены, и это, очевидно, окажет хорошее влияние на безопасность Центральной Европы», — отметил Сийярто.

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Глава ведомства подчеркнул, что Будапешт не поддерживает ускоренное продление антироссийских санкций против физических лиц 24 февраля вместо 10 марта.

Дипломат отметил, что следует подождать развития переговоров РФ и США по Украине и проследить за выполнением данных Венгрии гарантий Еврокомиссии по энергобезопасности.