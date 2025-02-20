Макрон заявил об угрозе безопасности Франции из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что события вокруг Украины создают угрозу для безопасности его страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил Макрон, последние контакты США и России по теме украинского конфликта вызывают тревогу у руководства Франции. Он также добавил, что страны Европы должны увеличить свои усилия в военной сфере, чтобы нарастить свою автономию.

«Первая цель — провести хорошие переговоры по прочному миру на Украине и защитить наши интересы. Вторая цель для нас самих — мы должны усилить нашу позицию, нужно расходовать больше и лучше совместными европейскими усилиями и быстро принять решения на национальном и европейском уровнях, чтобы Европа была более автономной, более сильной, потому что на карте наша безопасность», — заявил он.

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Помимо этого Макрон также добавил, что Франция не будет посылать на Украину военных для участия в боевых действиях, но не исключил отправку войск в качестве гарантии безопасности.

Ранее стало известно, что Макрон планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом.