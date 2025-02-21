Обломок ракеты Маска упал во двор к жителю Польши

Деталь американской космической ракеты упала во двор жителя Польши. Об этом пишет Daily Mail.

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Инцидент произошел 19 февраля. Адам Боруцки услышал грохот около своего дома. Когда мужчина вышел во двор, то увидел у забора предмет, похожий на топливный резервуар. Он в полицию, сотрудники который выяснили, что находка может быть деталью ракеты Falcon 9, созданной компанией SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску.

«Мы разбираемся, как объект оказался в этом месте, но главное, что никто не пострадал», — сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время Польское космическое агентство выясняет все обстоятельства произошедшего. Там заявили, что над Польшей произошел неконтролируемый вход в атмосферу одного из элементов ракеты весом около четырех тонн, которая стартовала 1 февраля с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Space X Starlink Group 11-4.

До этого компания SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 из-за нарушения воздушного пространства самолетами, которые пролетели рядом с ограниченной зоной стартовой площадки.