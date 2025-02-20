В Белом доме назвали «историческими» контакты с Россией в Эр-Рияде

Контакты с представителями российской делегации в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде были «историческими», отметил советник президента США Майк Уолц. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник заметил, что контактов США и РФ не было «годы». Он добавил, что разговор был посвящен «движению к миру».

Советник Трампа пояснил, что недавнее освобождение Россией американского гражданина Марка Фогеля стало фактором, позволившим значительно укрепить доверие в переговорах между Вашингтоном и Москвой.

Уолц заметил, что Белый дом отвергает претензии о том, что Вашингтон якобы не консультируется с Европой по Украине. Он уточнил, что после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.

Встреча представителей РФ и США прошла в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля.

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Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.