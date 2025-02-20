В Белом доме назвали переговоры России и США историческими

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии, следует из его заявления в Белом доме.

На брифинге для журналистов в Белом доме Уолтц подчеркнул, что эти переговоры состоялись благодаря посредничеству Саудовской Аравии, и выразил глубокую признательность наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, передает ТАСС.

«Мы впервые за многие годы встретились с россиянами и поговорили о пути к миру», – заявил Уолтц.

Также Уолтц отметил успехи администрации президента Дональда Трампа за первый месяц его пребывания на посту, включая телефонные разговоры президента с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Впервые после начала СВО состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем, и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.