Президент США Дональд Трамп разочарован действиями украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, пишет ТАСС.

Уолтц подчеркнул, что оскорбления, высказанные Зеленским, неприемлемы. Он добавил, что президент Украины предпочел использовать вызывающую риторику в адрес США вместо того, чтобы конструктивно работать над сделкой по ресурсам.

19 февраля президент РФ Владимир Путин высказался о предвыборных обещаниях американского коллеги в короткие сроки урегулировать украинский конфликт. Российский лидер назвал «абсолютно естественной» ситуацию с тем, что глава Белого дома после официального вступления в должность изменил свое мнение, заявив, что на решение украинского вопроса понадобится полгода.

Сын Трампа предрек арест Зеленского

Путин также отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.