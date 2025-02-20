Сын Трампа предрек арест Зеленского

18-летний сын президента США Дональда Трампа Бэррон заявил, что Владимира Зеленского в скором времени могут арестовать. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на соцсети сына политика.

По словам Бэррона Трампа, в скором времени Зеленского ждет арест. Каких-либо дополнительных объяснений своих слов он не привел.

«Арест Зеленского не за горами», – заявил он.

При этом ранее Бэррон Трамп также предложил Зеленскому «победить Россию без бесконечных долларов».

Сын Трампа призвал «не тыкать дракона в глаз»

Напомним, что в начале года Бэррон Трамп заявил, что Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента США, и каждый раз получал отказ.