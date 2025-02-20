В Британии обратили внимание на пророчество Ванги о РФ на 2025 год

Британская газета Metro опубликовала пророчество болгарской ясновидящей Ванги на 2025 год о России и ее президенте Владимире Путине. В нем говорится о доминировании РФ в мире.

По данным издания, Ванга предсказала, что в 2025 году Путин станет «властелином мира», а «Россия не только выживет, но и будет доминировать в мире». Для Европы же нынешний год станет мрачным. Ванга говорила, что Европа превратится в «пустошь».

«Весной на Востоке начнется война, которая уничтожит Запад», — предсказала ясновидящая.

Ванга сделала предсказание на 2025 год

Также конфликт, который коснется Европы, предвидел и французский астролог Мишель Нострадамус, указали в Metro.