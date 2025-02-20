Макрон заявил о невозможности достижения консенсуса по созданию общей армии ЕС

Консенсус по созданию общей армии Европейского союза на текущий момент не может быть достигнут. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он объяснил в прямом эфире на своей странице в социальной сети X, что политические системы европейских стран сегодня очень разнятся.

«Будет ли консенсус сегодня? Я так не думаю», — приводит слова Макрона РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет пристально следить за «оборонными планами» ЕС.