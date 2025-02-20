Рютте пригрозил Европе звонком «милого человека из Вашингтона»

Если лидеры стран Европы не увеличат свои военные расходы, то им позвонит «милый человек из Вашингтона». Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте, передает The Guardian.

Он отметил, что Европа должна «сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине», укрепив позиции страны, чтобы «Киев мог сесть за стол переговоров с позиции силы». В связи с этим, по словам Рютте, он «продолжает взаимодействовать со странами, которые не тратят и 2% своего бюджета на оборону».

«Они все должны сделать это к следующему лету. Я говорю им: если вы не отреагируете на мои телефонные звонки, вам может позвонить очень милый человек из Вашингтона, который, возможно, будет менее любезен, допустим, у него меньше времени для достижения того, чего он хочет добиться», — заключил генсек НАТО.

Генсек НАТО заявил, что Украина не вступит в альянс в рамках мирной сделки

Ранее Рютте заявил, что членство Украины в альянс не станет частью соглашения по урегулированию конфликта.