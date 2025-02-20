Зеленский сделал заявление после встречи с Келлогом

Украина готова к соглашению с США «по инвестициям и безопасности».

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Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский после встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом в Киеве, передает «РБК-Украина».

«Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности… Украина готова к соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности», - отметил он.

Как пишет «РБК-Украина», Украина, по словам Зеленского после его встречи со спецпосланником США, готова к «сильному» соглашению с Трампом по инвестициям и безопасности.

20 февраля Зеленский провел встречу с Келлогом.

Сообщалось, что после встречи должна была состояться пресс-конференция, однако по желанию американской стороны ее отменили.

В Киеве отменили пресс-конференцию Зеленского и Келлога

18 февраля помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встреч с американцами в Эр-Рияде сообщил, что Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и странами Европы для решения конфликта на Украине, в то время как для общения с РФ Вашингтон назначит отдельного представителя.