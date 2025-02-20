Венгрия заблокирует новую помощь Украине от ЕС

Венгрия намерена заблокировать идею стран — участниц Европейского союза (ЕС) о выделении Украине нового пакета помощи в размере 20 миллиардов евро. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает газета Magyar Nemzet.

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«Провоенное либеральное европейское руководство хочет предложить идею, практически направленную на то, чтобы заставить жителей Европы платить за продолжение войны. Они хотят выделить Украине новый пакет в размере примерно 20 миллиардов евро, чтобы она могла избежать заключения не очень выгодного для нее в данном случае соглашения, которого можно достичь в ходе мирных переговоров», — подчеркнул дипломат.

Сийярто указал на то, что Брюссель фактически хочет отдать Киеву деньги только для того, чтобы продолжить боевые действия и сорвать мирное урегулирование кризиса. По его словам, Будапешт этого «не допустит».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит продление санкций Евросоюза против России на встрече сообщества, которая пройдет 24 февраля. Он заверил, что Будапешт «не допустит никаких решений» в Брюсселе, которые могли бы повлиять на успешность переговоров Москвы и Вашингтона.