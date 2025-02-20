На Западе оценили угрозу терактов против российских посольств

Венгерский антитеррористический центр после сообщений об угрозе терактов со стороны Украины против российских загранучреждений заявил, что оценивает потенциальные источники опасности и принимает меры для обеспечения безопасности дипмиссий, пишет РИА Новости.

Накануне пресс-служба СВР сообщила, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в ФРГ, странах Восточной и Северной Европы.

«На основании действующего законодательства Венгерский антитеррористический центр постоянно анализирует ситуацию с террористическими угрозами в Венгрии, эксперты оценивают потенциальные источники опасности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности», — пояснили в ведомстве.

Ранее глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток сообщил, что стражи порядка выдворили из республики участников группы, которая могла готовить теракты на объектах критической инфраструктуры в Словакии.

По его словам, задержанные с помощью беспилотников осуществляли мониторинг различных объектов критически важной инфраструктуры страны. У них при обыске было изъято множество телефонов, ноутбуков, устройств для глушения сигнала, термокамер и карт.