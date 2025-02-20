Маск прокомментировал заявление Зеленского о «пропаже» $100 млрд помощи США

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда пропали $100 млрд, выделенных Киеву в качестве помощи.

«Хороший вопрос», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Соответствующим образом предприниматель прокомментировал публикацию пользователя соцсети, который призвал выяснить, кто врёт и куда отправились деньги американцев.

Маск назвал «мясорубкой» конфликт на Украине

Ранее Зеленский признался, что не знает, куда пропали $200 млрд, выделенные американским правительством Украине. По его словам, Киев получил только «76 с чем-то миллиардов долларов».

После его слов журналистка Диана Панченко призывала провести аудит Украины.