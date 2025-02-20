На Западе рассказали о ненависти Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп враждебно относится к Украине и Владимиру Зеленскому еще со времен своего первого президентского срока. Об этом пишет Times.

Издание обратило внимание, что в последние дни отношения Трампа и Зеленского резко ухудшились. В частности, президент США обвинил Зеленского в «развязывании конфликта на Украине» и назвал «диктатором», предположив, что он затягивает конфликт ради финансовой выгоды.

«Враждебность Трампа по отношению к Зеленскому и Украине можно проследить еще со времен его первого срока в Белом доме», — говорится в тексте.

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В Times напомнили, что в 2019 году президент США был подвергнут импичменту из-за «попытки использовать власти Украины» для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена. Также издание привело высказывание Льва Парнаса, осужденного в Соединенных Штатах за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа, в котором говорится, что год назад нынешний американский глава «ненавидел Украину» и считал ее причиной всех своих проблем.