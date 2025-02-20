В Армению прибыла делегация Североатлантического альянса

Делегация Североатлантического альянса прибыла в Армению. Об этом сообщает Telegram-канал Armenian Military Portal.

© Газета.Ru

В рамках визита делегации альянса в республике проводится первый этап тренировок «Оценка слаженных партнерских возможностей», цель которых состоит в «укреплении сотрудничества» Армении и НАТО, говорится в сообщении.

Представители государств-членов и партнеров Североатлантического альянса присутствуют на тренировках, уточнил Telegram-канал.

В январе глава МИД Армении Арарат Мирзоян и бывший госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве. По словам Мирзояна, документ охватывает укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в сфере обороны, а также расширение контактов между людьми.

Позже политолог Артур Атаев заявил, что это соглашение — новый маневр премьер-министра Никола Пашиняна, который ищет выгоды, но находит только проблемы. Приход к власти Пашиняна привел к тому, что Армения развернулась в сторону ЕС и США, а сотрудничество с Россией как в политическом, так и в военном направлениях стало ему невыгодным, считает эксперт.