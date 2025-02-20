Бывший глава МИД Чехии Любомир Заоралек заявил, что президент России Владимир Путин «получит все, чего хотел». Об этом он рассказал в интервью Parlamentní listy.

По мнению Заоралека, на это указывает сложившийся диалог между Россией и США. Как считает бывший дипломат, стороны не будут опираться на мнение стран Европы, а США позволит России выполнить все цели на СВО.

«Он получает все, что хотел. Цели конфликта, которые он поставил, будут достигнуты. А главное было помешать Украине вступить в НАТО, чего уже точно не будет. Американский министр четко сказал, что об этом не может быть и речи. Россия даже сможет оставить себе территории, которые заняла, поскольку, по мнению американцев, абсурд возвращать границы, существовавшие до 2014 года. Донбасс явно останется России. Кроме того, за помощь от американцев украинцы заплатят своими природными богатствами, о чем в Киеве уже ведет переговоры американский министр финансов Скотт Бессент», — заявил он.

При этом Заоралек также считает, что именно плата за помощь США станет гарантией безопасности для Украины. Кроме того, бывший министр указал, что Россия и США обсуждают ситуацию на Украине так, как будто «никакой Европы не существует».

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