Вэнс назвал главную угрозу для Европы

Главной угрозой для Европы на сегодняшний день является нелегальная миграция.

Такое заявление сделал вице-президент США Джей-Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Главная угроза в Европе, и я бы сказал, что примерно 30 дней назад она была самой большой угрозой в Соединенных Штатах, заключается в том, что лидеры Запада решили, что им следует впускать в свои страны миллионы и миллионы не прошедших проверку иностранных мигрантов. Это самая большая угроза для Европы, и, честно говоря, она остается, кстати, самой большой угрозой для США», — сказал он.

По мнению Вэнса, этому «нужно положить конец».

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Ранее вице-президент США заявил, что совершаемых мигрантами преступлений в Евросоюзе можно избежать путем ужесточения соответствующей политики.