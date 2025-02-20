В МИД прокомментировали отказ посланника Трампа от пресс-конференции с Зеленским

Отказ специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога от совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским показателен и доказывает, что Вашингтон не намерен поддерживать Киев.

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Решение американского дипломата прокомментировал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошников, передает ТАСС.

«Достаточно показательная история: по завершении Келлог попросил не проводить брифинг. (...) [Для Зеленского] не важна сама встреча, главное — провести после нее брифинг и сделать ряд каких-то пафосных заявлений», — рассказал дипломат.

Он предположил, что на встрече украинскому лидеру были выдвинуты требования, которые он должен был «просто проглотить».

Кит Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля. Переговоры с Владимиром Зеленским назывались главной целью его визита.