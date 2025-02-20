На Украине необходимо установить временные рамки проведения выборов. Об этом заявил лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж в эфире телеканала GB News.

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«Будет правильным и надлежащим, чтобы украинцы имели временные рамки для выборов», — сказал он.

1 февраля специальный посланник Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал предложение провести выборы, назвав его «провальным планом» без дополнительных мер против России.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако этого не было сделано из-за военного положения.