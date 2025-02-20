Генсек НАТО заявил, что Украина не вступит в альянс в рамках мирной сделки

Вопрос о членстве Украины в НАТО не будет частью соглашения по урегулированию продолжающегося конфликта, но эта проблема может обсуждаться в будущем. Об этом в ходе своего визита в Словакию заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

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«Украине не было обещано, что это (членство Украины в НАТО – прим. ред.) станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО», - подчеркнул он.

В июне прошлого года Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главным условием для Российской Федерации в разрешении конфликте на Украине является достижение своих целей, поставленных перед началом специальной военной операции.