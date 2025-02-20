«СТРАНА.ua»: рейтинг Зеленского упал до 15,9%

Рейтинг Владимира Зеленского упал до 15,9%, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на исследование Socis.

Отмечается, что рейтинг Зеленского снижался на протяжении почти всего 2024 года.

«Только летом он поднялся на 1%, а в целом же снизился с 21,7% в феврале 2024 года до 15,9% в этом месяце», — говорится в материале.

По данным исследования, на первом месте идёт бывший главком ВСУ Валерий Залужный с 27,2%. Второе место занимает Зеленский, а на третьем месте находится экс-президент Украины Пётр Порошенко с 5,8%.

Ранее издание The Economist писало, что Зеленский проиграет Залужному на возможных выборах на Украине.