Президент Словакии высказался о размещении военных на Украине

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает «преждевременной» дискуссию о возможном размещении европейских военных контингентов на Украине после завершения конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне западные СМИ рассказали, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией.

«По нашему мнению, преждевременно говорить, что какие-то армии или военные европейских армий некоторых стран, которые проявляют интерес к этому, могли бы быть размещены на Украине», — подчеркнул Пеллегрини.

Президент пояснил, что пока нет понятия, каким будет мир, какие именно гарантии устойчивого мира должны быть прописаны.

Президент Бразилии высказался об отправке войск на Украину

Ранее сообщалось, что Дания, Великобритания, Швеция не исключают отправку войск на Украину. Бразилия, Польша, Германия, Франция отказались посылать свои контингенты.