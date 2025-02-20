В НАТО заявили об оптимизме в отношении плана Трампа по Украине
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о своем «очень оптимистичном» настрое в отношении плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я сам с оптимизмом отношусь к мирной инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия обсуждений, но я считаю важным, что он начал делать это сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что нужна уверенность в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, необходимы надежные гарантии безопасности», — отметил генсек.