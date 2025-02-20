В Киеве отменили пресс-конференцию Зеленского и Келлога

Пресс-конференцию по итогам прошедшей в Киеве встречи Владимира Зеленского и спецпосланника президента США по урегулированию конфликта на Украине Кита Келлога отменили по просьбе американской стороны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.

Напомним, что Келлог прибыл в Киев утром 19 февраля. Встреча с Зеленским состоялась во второй половине дня 20 февраля. После нее должна была пройти их совместная пресс-конференция, однако по желанию американской стороны ее отменили. Других комментариев по этому поводу нет.

Приближенный к Трампу миллиардер дал совет Зеленскому

Стоит отметить, что в последние дни отношения Вашингтона и Киева резко обострились. Накануне президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в срыве сделки по полезным ископаемым. В ответ Зеленский заявил, что американский глава стал «жертвой российской дезинформации».