Бизнесмен Илон Маск, глава DOGE США, согласился с заявлением вице-президента США Джей-Ди Вэнса о необходимости заключения мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Вэнс опубликовал пост в соцсетях, в котором заявил, что арсеналы Европы истощены, новые поставки Киеву не помогут, поэтому необходимо стремиться к миру.

«Вице-президент Вэнс прав. Этот конфликт бессердечен и жесток — мясорубка, которая кормит машину по производству взяток», — подчеркнул Маск.

Ранее предприниматель сообщил, что у ВСУ нет никакого прогресса в конфликте, а украинскую молодежь банально приносят в жертву.

Напомним, что о печальной судьбе Украины Маск неоднократно высказывался в предшествующие годы. Так, 17 февраля 2024 года он оставил комментарий «точно» под постом миллиардера Дэвида Сакса о проигрыша Киева в конфликте.

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В этот же день словом «верно» он прокомментировал пост, где говорилось, что украинский конфликт зашел в тупик.