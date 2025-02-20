Дмитрия Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине

Российского актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Согласно заявлению ведомства, Певцов «распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий» и «призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины». Украинский суд признал актера виновным по трем уголовным статьям о действиях, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде войны.

«Суд заочно приговорил Певцова к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в тексте.

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Певцов известен по ролям в таких кинокартинах, как «Бандитский Петербург», «Контракт со смертью», «Турецкий гамбит», «Жмурки» и другие. Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также медалью «За труды в культуре и искусстве».