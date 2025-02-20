Приближенный к Трампу миллиардер дал совет Зеленскому

Американский бизнесмен Дэвид Сакс, спецпредставитель президента США по искусственному интеллекту и криптовалютам, призвал Владимира Зеленского провести выборы, чтобы доказать, что он не диктатор. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором», раскритиковал за то, что политик отказывается проводить выборы.

«Все, что нужно сделать Зеленскому, чтобы доказать, что он не диктатор, — это провести выборы. Этого не произойдет, и мы все знаем почему», — подчеркнул Сакс.

Зеленский начал представать в западных СМИ в новом образе

Ранее руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), бизнесмен Илон Маск потребовал, чтобы Зеленский провел выборы и восстановил свободу прессы.