Министр финансов США высказался о снятии антироссийских санкций

Соединенные Штаты готовы как к смягчению, так и к ужесточению санкций в отношении России в зависимости от хода переговоров. Соответствующее заявление главы Минфина США Скотта Бессента приводит Bloomberg.

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Министр финансов также допустил отмену рестрикций в случае, «если это будет необходимо». «Президент намерен положить конец этому конфликту очень быстро», — в очередной раз указал высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа.

Говоря о том, что «должно было произойти», Бессент перечислил следующую последовательность: сблизить украинцев с США посредством экономических связей, убедить американский народ, американскую общественность, привлечь их на свою сторону, после чего «сказать русским, чтобы они сели за стол переговоров с очень хлестким посланием, что если нам понадобится, мы снимем санкции».

Отвечая на вопрос о высказываниях Трампа, связанных, в частности, с рейтингом Зеленского и проделанной им «ужасной работе», американский чиновник заявил, что «вероятно, необходимо продвигаться вперед в демократическом процессе».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в ходе обсуждения возможного снятия ряда санкций в отношении России они с Бессентом согласились, что быстрее отменить ограничительные меры позволит скорейшее урегулирование украинского конфликта.