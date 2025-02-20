Стали известны мотивы Трампа, обрушившегося с критикой на Зеленского

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о Владимире Зеленском, в одном из которых он назвал его «диктатором без выборов», хочет напугать Европу и заставить ее тратить больше на помощь Украине.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных приближенных американского лидера.

«Сторонник Трампа, разговаривавший с президентом на днях во Флориде, сообщил, что одна из причин, по которой Трамп обрушился на Украину, — стремление напугать Европу, чтобы она еще больше тратила на помощь Украине», — говорится в сообщении телеканала.

По словам инсайдера, одним из доказательств, что подобная тактика главы Белого дома действует, стали планы Дании повысить расходы на оборону. Другой неназванный советник американского президента заявил, что если бы и другие европейские страны были так же отзывчивы, как Дания, то «это было бы большой победой».

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о предвыборных обещаниях американского коллеги в короткие сроки урегулировать украинский конфликт. Российский лидер назвал «абсолютно естественной» ситуацию с тем, что глава Белого дома после официального вступления в должность изменил свое мнение, заявив, что на решение украинского вопроса понадобится полгода.

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Путин также отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.