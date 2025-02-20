Лула да Силва: Бразилия готова разместить миротворцев на Украине

Бразилия не намерена направлять вооруженные силы на Украину, однако готова разместить потенциальный миротворческий контингент по окончании боевых действий. Об этом заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.

"Бразилия не отправит войска [на Украину]. Бразилия отправит только миротворческую миссию для переговоров о мире", - сказал глава государства в ходе пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

По словам Лулы да Силвы, Бразилия намерена продолжать содействовать разрешению конфликта на Украине путем переговоров.

"Бразилия готова на все [ради мира]. Это то, за что мы сражались ровно 2 года, и Бразилия не изменит свою позицию", - заключил бразильский лидер.

Ранее президент Бразилии подчеркивал, что "если бы Владимир Зеленский был умнее, то сказал бы, что решение конфликта должно быть дипломатическим, а не военным". Российские власти также неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит ход СВО.