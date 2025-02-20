Глава МИД Украины встретился со спецпосланником Трампа

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта Китом Келлогом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сибиги, целью встречи было обсуждение «путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

«Я подтвердил готовность Киева к достижению мира через силу и наше видение необходимых шагов. Я также повторил, что безопасность Украины и трансатлантического пространства неразделима», — написал он у себя в соцсетях.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине в течение 100 дней.