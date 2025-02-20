Президент Бразилии высказался об отправке войск на Украину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал журналистам, что его страна не будет посылать войска на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы, в том числе из Китая и Бразилии.

«Бразилия не будет посылать войска, она лишь направит миротворческую миссию. Бразилия готова сделать всё, чтобы договориться о мире», — отметил Лула да Силва.

Журналисты пояснили, что президент не посчитал нужным рассказать, о каком формате возможной миссии идет речь.

Москва отслеживает заявления об отправке войск НАТО на Украину

Глава Бразилии заметил, что республика не может принять чью-либо сторону в конфликте России и Украины.