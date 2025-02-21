Рубио: США должны наладить дипканалы с РФ для проверки ее намерений по Украине

США должны наладить дипломатические каналы с Россией для проверки ее намерений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, в данный момент посольство США в Москве "едва функционирует". Глава госдепа отметил, что США и РФ могут сотрудничать по различным вопросам и снизить риски конфронтации, но украинский конфликт останется препятствием для отношений между странами. Вашингтон при экс-президенте Джо Байдене потеряли контакт с Москвой, чего не было даже в разгар холодной войны, добавил он.

18 февраля госсекретарь США после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде сообщил о желании сторон восстановить полноценную работу посольств в Москве и Вашингтоне. На этом фоне сообщалось, что послом США в РФ может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.