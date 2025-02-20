Министр финансов США заявил о срыве сделки с Киевом
Владимир Зеленский обещал поставить подпись под соглашением о минералах, но не стал это делать, рассказал журналистам министр финансов США Скотт Бессент. Об этом пишет РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.
«Когда я встречался с ним [Зеленским], он ясно дал понять, что подпишет сделку по минералам в Мюнхене, но он этого не сделал», — пожаловался Бессент.
В Белом доме раскритиковали поведение Зеленского
Глава Минфина отметил, что украинский лидер сделал множество неуместных заявлений в Мюнхене и обострил ситуацию в отношениях с Вашингтоном.