Офис Зеленского провел переговоры с правительством Великобритании

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак созвонился с советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом. О переговорах с английским правительством сообщает в Telegram пресс-служба администрации украинского лидера.

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«Обсудили ситуацию на поле боя и нужды наших воинов. Речь также шла о координации усилий для достижения устойчивого и справедливого мира. Андрей Ермак подчеркнул, что Украина верит в объединенную и сильную Европу», — говорится в публикации.

Отмечается, что Ермак также рассказал Пауэллу об итогах встречи со спецпосланникам США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля. Он намеревался провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.