Социальная сеть президента США Дональда Трампа Truth Social, которую якобы «заблокировали» на всей территории Украины, никогда не была доступна в стране.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik International.

«Несмотря на сообщения о том, что (Владимир. — RT) Зеленский запретил Truth Social Трампа на Украине, правда заключается в том, что Truth Social никогда не была доступна на Украине», — указывается в публикации.

В среду, 19 февраля, американский лидер раскритиковал Зеленского, заявив, что тот не справляется со своей работой.