Sputnik: соцсеть Трампа никогда не работала на Украине
Социальная сеть президента США Дональда Трампа Truth Social, которую якобы «заблокировали» на всей территории Украины, никогда не была доступна в стране.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik International.
«Несмотря на сообщения о том, что (Владимир. — RT) Зеленский запретил Truth Social Трампа на Украине, правда заключается в том, что Truth Social никогда не была доступна на Украине», — указывается в публикации.
В среду, 19 февраля, американский лидер раскритиковал Зеленского, заявив, что тот не справляется со своей работой.