Глава МИД Китая обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

В кулуарах встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР состоялись переговоры глав МИД Турции и Китая, Хакана Фидана и Ван И. Дипломаты обсудили ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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По его словам, 20 февраля стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в политической и экономической сферах. Особое внимание было уделено региональной безопасности, включая украинский конфликт, ситуацию в Сирии и события в секторе Газа. В ходе беседы были проанализированы факторы, угрожающие международной стабильности.

Ожидается также встреча турецкого министра с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сегодня Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» в ЮАР. Отмечается, что министры обменялись приветственными словами и продолжили переговоры без прессы.