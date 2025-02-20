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Песков раскрыл договоренности России и США

Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сторонами было принято решение начать возобновление российско-американского диалога по всем параметрам», — отметил представитель Кремля.

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Бербок призналась, что подверглась сексуальным домогательствам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о том, что неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам, в том числе и во время учебы в школе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам», - заявила Бербок в подкасте G Spot с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер.

По словам Бербок, она пережила «много, много» подобных случаев, но политическую карьеру начала делать не ради «борьбы за права женщин». Однако она неоднократно поднимала этот вопрос.

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Россияне бросились массово скупать доллары

Россияне массово скупают доллары из-за падения курса. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас во многих обменниках наблюдаются очереди.

По словам сотрудников, ажиотаж происходит с самого утра. При этом в обменниках доллар продают дороже официального курса Центробанка. На сегодня он зафиксирован на уровне 90,43 рубля, тогда как в пунктах обмена за него просят 95 рублей.

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В Кремле прокомментировали сообщения о наступлении ВСУ на Брянскую область

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что вопросы по поводу возможного наступления ВСУ на Брянскую область лучше адресовать Министерству обороны РФ.

На вопрос журналиста, известно ли Москве о якобы масштабном наступлении ВСУ на Брянскую область с целью срыва переговоров между Россией и США, Песков посоветовал обратиться в профильное ведомство.

«Наши военные продолжают военную операцию [на Украине], они отслеживают ситуацию на всех фронтах», — пояснил Песков.

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Бывший участник КВН вступил в ВСУ

© Соцсети

Юморист, звезда КВН и «Однажды в России» Игорь Ласточкин принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины и объявил об этом в соцсетях, за что повергся резкой критике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Комик опубликовал фотографию автомата АК-74 и украинского военного билета, подчеркнув, что «трудные времена рождают сильных людей».

Однако пользователи соцсетей не оценили смелость Ласточкина. Критике его подвергли как жители России, так и Украины, обратив внимание на то, что идти воевать Игорь Ласточкин решил именно в тот момент, когда президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждают перемирие.

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В Европе увидели угрозу своему существованию

На данный момент Европа находится в кризисном состоянии и видит угрозу своему существованию.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20 («Большой двадцатки») в ЮАР, передает ТАСС.

«Европа переживает сейчас глубокий кризис и видит угрозу своему существованию», — сообщил дипломат в кулуарах встречи.

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Зеленский начал представать в западных СМИ в новом образе

Владимир Зеленский продолжает находиться в центре внимания западных средств массовой информации, однако его все чаще сравнивают с диктаторами, а не с британским государственным деятелем Уинстоном Черчиллем. Внимание на это обратил военно-политический обозреватель Борис Рожин, пишет «Царьград».

После начала российской спецоперации Владимир Зеленский и его жена Елена постоянно появлялись на обложках журналов и выступали перед парламентами западных стран, добиваясь поставок вооружений. В частности, Елена Зеленская появилась на обложке журнала Vogue и вместе с мужем дала интервью Пирсу Моргану в эфире Talk TV.

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Момент падения самолета под Нижним Новгородом попал на видео

© МЧС РФ

На видео попал момент падения легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщает Baza.

Сегодня стало известно, что самолет Van’s RV-7 потерпел крушение на аэродроме Восточный и загорелся. Два человека, находившиеся на борту самолета, погибли.

На кадрах видно, как воздушное судно, летящее на небольшой высоте, делает переворот, после чего резко снижается, врезается в землю и загорается. При этом пламя охватывает весь борт RV-7.

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Туристка из России погибла на Шри-Ланке

Российская туристка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время поездки на известном у путешественников поезде. Как сообщает Telegram-канал Shot, 53-летняя женщина ударилась о камень, когда высунулась из вагона.

По информации канала, россиянка по имени Ольга приехала на остров и хотела прокатиться от станции Бадулла в Коломбо Форт. Утром она села в поезд. Когда состав приближался к городу Элла, в котором расположен знаменитый девятиарочный мост, туристка высунулась из вагона и стала фотографироваться.

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АвтоВАЗ ответил на обвинения таксистов в завышении цен на Lada Granta и Vesta

Ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить АвтоВАЗ на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний, пишет газета "Ведомости". АвтоВАЗ ответил на подозрения.

В пресс-службе автопроизводителя отметили, что текст жалобы НСТ не видели. В самом же Совете подтвердили отправку документа за подписью исполнительного директора НСТ Наталии Лозинской в антимонопольную службу.

"Что касается ценовой политики, то по итогам 2024 года цены на автомобили Lada были проиндексированы на 4,3%, что более чем вдвое ниже официальных инфляционных показателей. Lada остается самым доступным брендом на рынке. Важным фактором нашего успеха является самая разветвленная дилерская сеть в стране и доступность запасных частей", - прокомментировали в пресс-службе АвтоВАЗа.

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