Автор испанской газеты El Mundo Пабло Суанзес заявил, что власти США планируют «избавиться» от Владимира Зеленского, ради этого Штаты готовы пойти на шантаж Украины. По версии автора статьи, Россия и США хотят договориться по Украине без участия нынешних украинских властей.

Суанзес заявил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы договоренности были достигнуты немедленно. Самым большим препятствием на пути этому является Зеленский, который отказывается уходить.

«Цель [США] ни для кого не секрет: быстро избавиться от Владимира Зеленского. И стратегия также полностью ясна», - подчеркивается в статье.

Суанзес заявил, что с целью устранения Зеленского Трамп запустил в действие специальный механизм, начал называть Зеленского диктатором, намекать, что Зеленский крадет деньги у американцев, и что в целом именно он несет ответственность за затянувшийся конфликт.

По словам автора статьи, очень трудно представить, что какое-либо соглашение между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом позволит сохранить власть Зеленскому или наиболее жесткому антироссийскому крылу в Киеве. Трамп «взял Зеленского на прицел» и готовит почву для выборов на Украине.

Зеленский начал представать в западных СМИ в новом образе

На этой неделе Трамп заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Президент США намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США. Зеленский заявил, что информация Трампа не соответствует действительности.

Американский президент в ответ назвал Зеленского «имевшим скромный успех комедиантом», «диктатором без выборов» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны».