Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины начала сбор информации о состоянии помещений для голосования по всей стране. Как сообщает «КП», об этом пишут украинские СМИ.

По данным издания «Страна», также власти опубликовали соответствующий запрос, который направили областным администрациям. Местным чиновникам обозначены сроки подготовки ответа до 5 марта 2025 года.

Напомним, что Зеленский потерял свою легитимность в мае 2024 года, до этого отказавшись проводить голосование из-за военного положения и массовой мобилизации. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести выборы президента на Украине, а после назвал его «диктатором».

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что выборы на Украине пройдут 26 октября 2025 года. Он утверждал, что уполномоченные ведомства уже занимаются подсчетом необходимого для процедуры количества бюллетеней.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов