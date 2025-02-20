На Украине начали готовиться к выборам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины начала сбор информации о состоянии помещений для голосования по всей стране. Как сообщает «КП», об этом пишут украинские СМИ.

На Украине начали готовиться к выборам
© РИА Новости

По данным издания «Страна», также власти опубликовали соответствующий запрос, который направили областным администрациям. Местным чиновникам обозначены сроки подготовки ответа до 5 марта 2025 года.

Напомним, что Зеленский потерял свою легитимность в мае 2024 года, до этого отказавшись проводить голосование из-за военного положения и массовой мобилизации. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести выборы президента на Украине, а после назвал его «диктатором».

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что выборы на Украине пройдут 26 октября 2025 года. Он утверждал, что уполномоченные ведомства уже занимаются подсчетом необходимого для процедуры количества бюллетеней.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов