Бербок призналась, что подверглась сексуальным домогательствам

Глава МИД ФРГ Бербок на подкасте G Spot призналась, что подверглась в прошлом сексуальным домогательствам.

«Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам», — цитирует её РИА Новости.

Бербок отметила, что пережила много подобных случаев, но в политическую карьеру пошла не ради «борьбы за права женщин».

Прокуратура Испании ранее потребовала два с половиной года лишения свободы для экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.