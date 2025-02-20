Бербок призналась, что подверглась сексуальным домогательствам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о том, что неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам, в том числе и во время учебы в школе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам», - заявила Бербок в подкасте G Spot с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер.

По словам Бербок, она пережила «много, много» подобных случаев, но политическую карьеру начала делать не ради «борьбы за права женщин». Однако она неоднократно поднимала этот вопрос.

Ранее Бербок оказалась в центре скандала после своего визита в Сирию. На кадрах, распространенных немецкими СМИ, было видно, что представители новой администрации Сирии отказались пожимать ей руку и приветствовали Бербок, приложив ладонь к груди и поклонившись. Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Севим Дагделен назвал то, что произошло в Сирии, унижением для главы МИД Германии и «черным днем для немецкой внешней политики».