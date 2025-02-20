В Европе увидели угрозу своему существованию

На данный момент Европа находится в кризисном состоянии и видит угрозу своему существованию.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20 («Большой двадцатки») в ЮАР, передает ТАСС.

«Европа переживает сейчас глубокий кризис и видит угрозу своему существованию», — сообщил дипломат в кулуарах встречи.

Ранее в Йоханнесбурге стартовала встреча глав МИД G20, бойкотируемая США. В мероприятии примут участие 15 глав внешнеполитических ведомств и четыре заместителя министров иностранных дел. Вашингтон будет представлен поверенным в делах посольства США в ЮАР, так как госсекретарь Марко Рубио бойкотировал встречу, объяснив это решение антиамериканским курсом принимающей страны.

На мероприятие также прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Отмечается, что у министра запланировано выступление в рамках форума, а также ряд двусторонних переговоров на его полях.