Владимир Зеленский продолжает находиться в центре внимания западных средств массовой информации, однако его все чаще сравнивают с диктаторами, а не с британским государственным деятелем Уинстоном Черчиллем. Внимание на это обратил военно-политический обозреватель Борис Рожин, пишет «Царьград».

После начала российской спецоперации Владимир Зеленский и его жена Елена постоянно появлялись на обложках журналов и выступали перед парламентами западных стран, добиваясь поставок вооружений. В частности, Елена Зеленская появилась на обложке журнала Vogue и вместе с мужем дала интервью Пирсу Моргану в эфире Talk TV.

Однако в последнее время ситуация изменилась и Зеленские все чаще подвергаются критике. В частности, американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск возмутился по поводу того, что Владимир Зеленский находил время на фотосессии, когда украинская молодежь гибла на фронте. Он привел в пример опубликованные в журнале Vogue летом 2022 года фотографии Зеленского и его жены Елены, которые сделала известный фотограф Анни Лейбовиц.

В американских СМИ все больше внимания уделяется Владимиру Зеленскому, но теперь его уже не сравнивают с британским государственным деятелем Уинстоном Черчиллем. Создается новый образ киевского политика - диктатора, который, захватив власть, убивает собственный народ, отметил военно-политический обозреватель Борис Рожин.

«Теперь сравнивают не с Черчиллем, а Саддамом Хусейном (хватит оскорблять Саддама Хусейна таким сравнением) и [экс-президентом Зимбабве] Робертом Мугабе», - отметил он.

При этом критика Зеленского не только президентом США, но и его администрацией - следствие хорошей памяти Дональда Трампа. Ведь именно телефонный разговор с Зеленским в 2019 году стал ключевым элементом процедуры импичмента Трампа в его первый президентский срок, напоминает издание.

Напомним, что в США разразился скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Оппоненты обвинили президента США в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы, пытаясь дискредитировать своего политического противника, и запустили процедуру импичмента.