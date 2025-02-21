РИА Новости: USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более $100 тыс. на финансирование антикоррупционного телешоу «Наші гроші», сыгравшее ключевую роль в формировании общественного мнения перед президентскими выборами 2019 года на Украине и, вероятно, способствовавшее победе Владимира Зеленского.

USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского
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Как отмечает РИА Новости со ссылкой на публичные отчёты USAID, передача регулярно выпускала материалы, наносившие репутационный ущерб бывшему президенту страны Петру Порошенко, одновременно поддерживая предвыборную риторику Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией.

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По данным агентства, организация TOM-14, которая занималась производством программы, получила $22 525 от USAID в 2016 году на создание 11 выпусков. Позже американское агентство дополнительно выделило ещё $87 664, что позволило снять 16 дополнительных выпусков.

В общей сложности агентство направило $110 189 на производство 27 эпизодов в 2016–2018 годах.

Кроме того, американский сенатор-республиканец Рэнд Пол рассказал, что правительство США потратило несколько сотен тысяч долларов на то, чтобы отправить украинских дизайнеров на показ мод в Париж.

Глава Белого дома Дональд Трамп также рассказал, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину».

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