USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более $100 тыс. на финансирование антикоррупционного телешоу «Наші гроші», сыгравшее ключевую роль в формировании общественного мнения перед президентскими выборами 2019 года на Украине и, вероятно, способствовавшее победе Владимира Зеленского.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на публичные отчёты USAID, передача регулярно выпускала материалы, наносившие репутационный ущерб бывшему президенту страны Петру Порошенко, одновременно поддерживая предвыборную риторику Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией.

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По данным агентства, организация TOM-14, которая занималась производством программы, получила $22 525 от USAID в 2016 году на создание 11 выпусков. Позже американское агентство дополнительно выделило ещё $87 664, что позволило снять 16 дополнительных выпусков.

В общей сложности агентство направило $110 189 на производство 27 эпизодов в 2016–2018 годах.

Кроме того, американский сенатор-республиканец Рэнд Пол рассказал, что правительство США потратило несколько сотен тысяч долларов на то, чтобы отправить украинских дизайнеров на показ мод в Париж.

Глава Белого дома Дональд Трамп также рассказал, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину».