Власти Польши пропустили ракету из-за неправильного e-mail

Польское космическое агентство (POLSA), отвечающее за информирование военных о ракетах, несколько месяцев отправляло письма на нерабочий электронный адрес. Об этом сообщает портал Space24.

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Днем 19 февраля POLSA распространило заявление, в котором подтверждалось, что прошедшей ночью над территорией страны случился «неконтролируемый вход в атмосферу» ступени ракеты-носителя Falcon 9 (SpaceX Илона Маска). Вес сегмента составлял около четырех тонн.

Перед заявлениям POLSA появились сообщения о найденных «неопознанных объектах» недалеко от Познани - возможно, обломках ракеты. В агентстве подчеркнули, что предупреждали правительство об инциденте.

Однако министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его ведомство не получило сообщение POLSA. По его словам, агентство писало на адрес электронной почты, который был недействительным в течение шести месяцев.

Министр подчеркнул, что польским ведомствам необходимо «улучшить коммуникацию». Он признал, что у него также нет информации о том, знал ли Центр государственной безопасности о ракете.