Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины собирает информацию о состоянии помещений для голосования по всей стране. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание опубликовало запрос ЦИК, направленный областным администрациям. Согласно ему, у местных властей есть месяц на ответ по состоянию помещений для голосования — до 5 марта 2025 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ от проведения выборов на Украине связан с непониманием гражданами необходимости голосования. Он также заявил, что организация голосования связана с вопросами безопасности и возможности обеспечить голосование для военнослужащих.

До этого бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал выборы убийством единства. По его мнению, от проведения выборов на Украине выиграет только Россия.